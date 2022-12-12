Kilis 7 Aralık Üniversitesinde felsefe etkinlikleri çerçevesinde söyleyişi gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde felsefe etkinlikleri çerçevesinde söyleyişi gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesinde, felsefe etkinliklerinin ikincisi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Onur Varolun’un sunumlarıyla, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda, “Varoluşçu Fenomenolojik Yaklaşım" başlıklı söyleşi ile gerçekleştirildi. Varolun, 19. yüzyıldan itibaren geleneksel felsefenin arkhe arayışına yönelik baş gösteren umutsuzluğun, varlığın bilgisi üzerine yeni arayışların ortaya çıkmasını sağladığını ifade ederek, Bütün bu arayışların ortasında ortaya çıkan numen-fenomen ayrımın meseleye yeni bir boyut kazandırdığını belirtti. Özlerin yerine görünüşlerin hâkim kılındığı bu yeni bakış açısının mutlak bilginin imkansızlığı temelinde yükseldiğini aktaran Varolun, bunun da görünenlerin görenlerden bağımsız ortaya çıkmadığı yeni bir özne-nesne ilişkisinin kapısını araladığını söyledi.

Varlık kurulumunun, görünenler kadar görenlerin de koşullarına bağlı olduğunu vurgulayan Varolun, İnsan varlığının yaşamına dâhil olan bütün varoluşsal özelliklerin, varlık kurulumuna dahil edildiğini belirtti.

Varolun, Fenomenoloji ile varoluşçuluğun ortak noktasını gözler önüne serme ve izleyiciye yeni bir bakış açısı sunma amacı taşıyan seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.