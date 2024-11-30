Adıyaman Üniversitesi olarak enerji çalıştayı kapsamında bu yıl Türkiye’nin ilk tematik programı olacak Yüzer Ges Zirvesini Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) ile birlikte düzenleniyor.

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Bu zirvede Yüzer GES özelinde yenilenebilir enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli bir konuya odaklanılacak. Yüzer GES Sistemlerinin güncel gelişmeleri, karşılaştığımız zorluklar ve geleceğe yönelik vizyonlarımız hakkında 5 Aralık’ta kapsamlı sunumlar ve panel tartışmaları gerçekleştirilecek. Tüm sektör paydaşlarını, akademisyenleri ve karar vericilerinin davet edildiği Türkiye’nin ilk tematik Yüzer GES Zirvesi 5 Aralık Perşembe Günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: iha