Adıyaman Üniversitesi olarak enerji çalıştayı kapsamında bu yıl Türkiye’nin ilk tematik programı olacak Yüzer Ges Zirvesini Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) ile birlikte düzenleniyor.

Bu zirvede Yüzer GES özelinde yenilenebilir enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli bir konuya odaklanılacak. Yüzer GES Sistemlerinin güncel gelişmeleri, karşılaştığımız zorluklar ve geleceğe yönelik vizyonlarımız hakkında 5 Aralık’ta kapsamlı sunumlar ve panel tartışmaları gerçekleştirilecek. Tüm sektör paydaşlarını, akademisyenleri ve karar vericilerinin davet edildiği Türkiye’nin ilk tematik Yüzer GES Zirvesi 5 Aralık Perşembe Günü gerçekleştirilecek.