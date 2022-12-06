Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Öğrencilik Hayatında Edebiyat ve Şiir” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Öğrencilik Hayatında Edebiyat ve Şiir” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü’nün düzenlediği ve Sağlık Yönetimi Topluluğu bünyesinde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter’in sunumlarıyla “Öğrencilik Hayatında Edebiyat ve Şiir” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. İnsanın var oluş hikayesiyle birlikte bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan kendini ifade etme durumunun, zaman içerisinde edebiyat kavramını ve türlerini ortaya çıkardığını ve şiirin de bu edebi türler arasında, sözün özü olarak ifade edilebilecek olan en etkili türlerden biri olduğunu vurgulaya Kanter insan hayatının her döneminde olduğu gibi, öğrencilik hayatında da şiirin yadsınamaz bir yeri olduğunu ifade etti.

Salonda bulunan öğrenci ve akademisyenlere, genelde edebiyatın özelde ise şiirin, bir boş zaman işi olmadığını kaydederek, sürekli olarak iyi eserler okunması tavsiyesinde bulundu.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Kanter, kendi yazmış olduğu bir şiiri seslendirerek konuşmasını sonlandırdı.