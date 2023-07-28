Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonuna giren adayların nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuray Zan, Prof. Dr. Nuray Zan, üniversite tercihleri ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS sonuçların açıklanmasıyla birlikte aday öğrenciler, geleceklerini belirleyecek bir yola giriyor. Tercih maratonuna giren üniversite adaylarının bu süreci iyi değerlendirmeleri noktasında üniversite adaylarına tavsiyeler veren Prof. Dr. Nuray Zan, Aile ve arkadaş zoruyla üniversite seçiminin yapılmaması gerektiğini söyledi.

“Üniversiteleri görme fırsatınız varsa bunu değerlendirin”

Tercih yapmadan önce istenilen üniversiteye gidip yerinde görmenin daha iyi olacağını belirten Zan, “Yaşamlarımızda önemli basamaklar vardır. Bu basamaklar kritik kararları barındırır. İşte bu kritik basamakta yapmanız gereken ise kendi özellikleriniz ile özdeşleşen alanlara yönelmeniz gerekli. Her yıl üniversite sınavını başarı ile geçip tercih hakkı kazanan adaylara ÖSYM tarafından 24 tercih yapma hakkı tanınmaktadır. 2023 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandığında öncelikle bu kılavuzu dikkatlice incelemelisiniz. Üniversite için tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacaktır. Bu tarihe kadar mümkünse üniversiteleri görme fırsatınız varsa bunu değerlendirin” dedi.

“Tercih yaparken bu adımları izleyin”

İlk etapta gitmek istenilen üniversitenin belirlenmesi gerektiğini kaydeden Zan, “Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlar Kılavuzu mutlaka okunmalı ve bu kılavuza göre hiçbir ön şart gözetilmeksizin istek sırasına göre tercih edeceğiniz tüm program ve bölümler belirlenmelidir. Belirlenen program ve bölümlerin yanlarına tüm özellikleri (burs, ücret, özel şartlar vb.) ve tercih edilen bölüme bir önceki yılda giren adayların başarı sıraları yazılmalıdır. Tercihler katiyen başarı sırasına göre yapılmalıdır” diye konuştu.

“Hangi Tür Üniversiteyi seçmeli”

Tercih edilecek üniversitelerde rahatlığı da düşünmek gerektiğinin altını çizen Zan, “Hangi tür bir üniversiteye gitmek istediğinizi bilerek tercih listesini oluşturmalısınız. Üniversiteleri dört ayrı kategoriye ayırmak mümkündür. Devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, KKTC’de bulunan üniversiteler ve yabancı üniversiteler. Bu ön belirlemelerden sonra, kazandığınızda gidip öğrenim görmeyeceklerinizi, barınma sorunu oluşturabilecek, sadece puana göre yazılan fakülteleri, ileride daha büyük sorunla karşılaşmamak için listenize almayın” şeklinde konuştu.

“Aile istiyor diye sevmediğiniz bölümü, alanı seçmeyin”

Aile ve arkadaş zoruyla üniversite seçiminin yapılmaması gerektiğinin altını çizen Zan, “Fakülteyi kazandığınızda kayıt yaptırılsın veya yaptırılmasın başarı katsayınızın bir sonraki yıl yarı yarıya düşeceğini unutmayın. Farklı puan türlerinden tercih yapacak adaylar tercih listelerini, her alandan en çok istedikleri bölümlere göre oluşturulmalı. Yeni açılan ve taban puanı belli olmayan bölümlerin başarı sıraları kılavuzda --- şeklinde görülecektir. Bu bölümler yakın puanlı yakınındaki bir üniversite ile kıyas edilerek tahmini sıralaması bulunabilir. Tercih listenizde yer verdiğiniz bölüm ve programların devlet, vakıf, KKTC veya yurt dışı da olsa maddi şartlarına dikkat edilmelidir. Ayrıca devlet üniversitelerinde de yurt dışı üniversiteleriyle ortak yürütülen bölüm/programların ücretli olduğu göz önüne alınmalıdır. Bu bölümlerin belirli dönemleri Türkiye’de, belirli dönemleri de yurt dışında okutulur. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında okunan yıllar için belirli bir ücret ödenmektedir" ifadesini kullandı.

"Arkadaşlarınızın tercihleri sizleri etkilemesin bu bireysel bir çalışmadır"

Zan, "Tercih listenizde sıralama yaparken öncelik vereceğiniz kriterler arasında, üniversitenin sunduğu kampüs imkanları, ulaşım imkanları, yurt, barınma ve yemek durumuna, yabancı dil eğitiminden eğitim programına, üniversitenin bulunduğu şehir, burs durumu, ek ücret uygulamasından hazırlık sınıfı şartına göre pek çok ölçüt yer alabilir. Aile istiyor diye katiyen sevmediğiniz bölümü, alanı seçmeyin. Unutmayın; Seçeceğiniz mesleği siz yapacaksınız aileniz değil. Sevmediğiniz istemediğiniz bir bölümü puanınız tutuyor diye listenize almayın. Arkadaşlarınızın tercihleri sizleri etkilemesin bu bireysel bir çalışmadır” dedi.