Asrın felaketinde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da, İnönü Üniversitesinde görevli akademik personel için ‘Deprem dirençli ekolojik mahalle’ kurulacak.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde büyük hasarın meydana geldiği Malatya’da depremzedeler için geçici barınma alanlarının inşası sürerken İnönü Üniversitesi’nde akademik ve idari personelin barınacağı alanların inşasına başlıyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “İnönü Üniversitemiz kampüsünde akademik ve idari personelimiz için ’Deprem Dirençli Ekolojik Mahalle" konsept tasarımı yaptık. Tasarımın ilk bölümü olarak 100 adet "Vagon Ev" projemize Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık çalışanları için başladık” ifadelerine yer verdi.