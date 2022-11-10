Mütevelli Heyet Başkanlığını Alev Alatlı’nın yaptığı Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamalarında öğrenciler birbirine girdi.

Mütevelli Heyet Başkanlığını Alev Alatlı’nın yaptığı Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamalarında öğrenciler birbirine girdi.

Ahilik geleneğine bağlılığını her fırsatta vurgulayan Kapadokya Üniversitesi’nin Ürgüp’te düzenlediği Cadılar (Halloween) Bayramı partisinde öğrenciler arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi. Kapadokya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Birimi tarafından pazartesi günü Nevşehir’in Ürgüp ilçesindeki bir otelde düzenlenen partide alkollü olduğu belirtilen iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 2 öğrenci yaralanırken, olayı ayırmaya çalışan üniversitenin SKS Başkanı Yasemin Karabulut da kavganın ortasında kaldı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kavgada yaralanan öğrenciler ambulanslarla Ürgüp Devlet Hastanesine sevk edildi.

Milliyetçi ve muhafazakar bir duruş sergilemeye çalışan Kapadokya Üniversitesi’nin Cadılar Bayramı partisi düzenlemesi ise tepkilere neden oldu. Cadı kılığına giren ve boyunlarına haç sembolü takan öğretim üyeleri de öğrencilerle birlikte eğlendi.

Gizli tutulmaya çalışıldı

Edinilen bilgiye göre Kapadokya Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Öğrenci Koordinatörü Arda Çakır’ın bilgisi dahilinde düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde çıkan kavga Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı’dan gizlendi.