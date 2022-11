Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) idari ve akademik personeli ile öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla yürütülen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” programı çerçevesinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) idari ve akademik personeli ile öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

25 Kasım 2022 Cuma günü SBTÜ Konferans salonunda düzenlenen eğitim programına Sivas Vali Yardımcısı Selim Eser, SBTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tolga Karaköy, İdare Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Tüzüner, SBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Deniz Başdemir, Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Sivas İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, İl protokolü, SBTÜ akademik ve idari personeli ile öğrencileri katıldı.

Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Sivas Vali Yardımcısı Selim Eser; “Kadın özelinde yoğunlaşan her türlü şiddet ve mağduriyetle, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkin bir şekilde mücadele edilmektedir. Bu çerçevede 2022 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığımızca "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla yürütülen program dahilinde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde 3,9 Milyon erkek bilgilendirilmiş ve yıl sonuna kadar da 5 Milyon erkeğin şiddete karşı bilgilendirilmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte şiddetle mücadelede daha başarılı ve daha etkin olabilmek adına KADES (Kadına Destek) uygulaması geliştirilerek, şiddet karşısında tüm kadınlarımızın anında güvenlik güçlerinden yardım talebinde bulunabilmeleri sağlanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Tolga Karaköy ise; “Çok eski devirlerden beri devlet kurma geleneğine sahip olan Türk topluluklarında kadının özel bir konumu olmuştur. Kadınlar hayatın her noktasında aktif olarak rol almıştır. Bilindiği üzere Cengiz Han’ın önemli bir sözü vardır. ‘Ben hanlar hanı Cengiz Han, işte bu da benim hanım’ diyerek eşinin önemine işaret etmiştir. Türk toplumunda her zaman kadına ayrı bir yer verilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir’ sözleri de kadının toplum üzerinde olan etkisini anlatıyor.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Personeli Aile Danışmanı Sosyolog Zeki Kaya tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda sunum yapıldı.

Sosyolog Zeki Kaya sunumunda; 4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Ulusal Eylem Planı, Şiddetin Tanımı ve Türleri, Şiddetin Yaygınlığı, Kadınlar ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri, Şiddetle Mücadelede Uluslararası ve Ulusal Mevzuat ve Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlar konularında bilgiler verdi.

Yaklaşık bir saat süren eğitim programı Sosyolog Zeki Kaya’nın sunumu ile tamamlandı.