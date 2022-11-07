Adıyaman Üniversitesi’nde (ADYÜ) Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı (BİSTLAB) açıldı.

Adıyaman Üniversitesi’nde (ADYÜ) Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı (BİSTLAB) açıldı.

ADYÜ ve Borsa İstanbul A.Ş. arasında gerçekleşen protokol çerçevesinde kurulan BİSTLAB’ın açılış töreni Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Zuhal Karagöz Genç, Borsa İstanbul A.Ş. yöneticileri ve öğrencilerin katılımıyla iktisadi ve idari bilimler fakültesinde gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, finansal sektörün günümüz ekonomilerinde merkezi sinir sistemi gibi bir işlevi olduğunu ve hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Doğanoğlu, “İçerisinde bulunduğumuz yüzyıl her alanda değişimin ve dönüşümün hız kazandığı bir dönemi temsil ediyor. Özellikle dijital dönüşüm başlığı bu alanlar arasında en dikkat çeken ve takip edilmesi gereken bir kavram olarak değerlendirilmelidir.

“İnovasyon”, “Ar-ge”, “Metaverse”, “Blockchain” gibi anahtar kelimeler ışığında bu dönüşümün izlerini takip etmemiz elzem görünüyor. Dolayısıyla bugün, üniversitemizde iktisadi ve idari bilimler fakültesi bünyesinde açılan Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı’nı çok önemsiyoruz. Bu nedenle, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun’a ve değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Zira bu adım üniversitemiz için büyük bir kazanım. Çünkü burada fakültemiz bünyesinde anlatılan dersler nazarında teorinin pratiğe aktarılması ve hatta teori ile pratiğin birlikte ilerlemesi amacını taşıyoruz. Şüphesiz, gerek akademik personelimiz gerekse de öğrencilerimiz için dönüşümün temel parametrelerini görmek ve yaşamak adına BISTLAB büyük imkanlar sunacak. Artık sadece bilginin aktarıldığı değil, aynı zamanda bizatihi bilginin üretildiği bir simülasyon laboratuvarı ile birlikteyiz.

Ayrıca, kurulacak olan Teknoparkımızda dijital finans alanında faaliyet gösterecek olan paydaşlarımızla da bu alandaki işbirliğini genişletmek temel amaçlarımızdan bir diğerini oluşturuyor. BISTLAB’ın üniversitemize ve ülkemize katma değer oluşturacak çalışmalara imza atmasını ümit ediyorum” diye konuştu.

Program, Borsa İstanbul A.Ş. teknik ekibi tarafından uygulamanın tanıtımının yapılmasının ardından sona erdi.