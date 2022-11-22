Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Akademik Etik ve İntihal” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Akademik Etik ve İntihal” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi “Akademik Etik ve İntihal” başlıklı konferans, Sosyoloji Öğrenci Topluluğu bünyesinde, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda, Dr. Öğr. Üyesi Bilal Görentaş’ın sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Görentaş, konuşmasında bilim insanı olma sürecinin başında olan öğrencilerin etik ilkelere dikkat etmesi gerektiğini, özellikle YÖK’ün etik ilkelerinin neler olduğu ve Avrupa Ülkeleri Etik Kurallarının neler olduğu ayrıntılı bir şekilde aktardı. Konuşmasında akademik dürüstlüğün en önemli etik ilke olduğunu belirterek, Görentaş, akademik çalışmalarda intihale düşmemek için neler yapılması gerektiğine değindi.

Görentaş, akademik çalışmalarda intihal ile benzerliğin aynı olmadığını, akademik çalışmalarda istenen benzerliğin mevcut literatürle olan uyumunu gösterdiğini oysa intihalin bir aşırma başka bir deyişle hırsızlık olduğunun altını çizerek, akademik çalışmalarda intihalden kaçınmanın yollarını anlattı.

Akademik çalışmalarında dürüst olarak ilerlemelerinin yol haritasını anlatan Görentaş’a konferans sonunda Enstitü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü tarafından çiçek verildi.