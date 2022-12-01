Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Ailede Etkili İletişim” konferans gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Ailede Etkili İletişim” konferans gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Ailede Etkili İletişim” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi M. Aykuthan Ulusoy tarafından İnsan ve Toplum Bilimleri Konferans Salonu’nda verilen konferansta, aile, çocuk ve ergen iletişiminde tutum değiştirme süreci hakkında bilgiler verildi. İletişimde kullanılan mesajın nitelikleri, bilişsel sürecin iletişime etkisi, etkili iletişim modeli çerçevesinde kaynak, verilen mesaj, dinleyici, ortam ve kültür özelliklerinin iletişim süreçlerine olan katkısı ifade edildi.

Edebiyat, Sosyoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencilerinin katılım sağladığı etkinlik, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter’in Dr. Öğr. Üyesi M. Aykuthan Ulusoy’a katılım belgesi takdimi ile sona erdi.