Üniversite yurt kaydı için Gebze’den Sakarya’ya giden aile, dönüş yolunda kaza yaptı. Ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç kız ve ağabeyi hayatını kaybetti. Feci kazada aracın hız göstergesinin 170’de takılı kaldığı görüldü.

Üniversite yurt kaydı için Gebze’den Sakarya’ya giden aile, dönüş yolunda kaza yaptı. Ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç kız ve ağabeyi hayatını kaybetti. Feci kazada aracın hız göstergesinin 170’de takılı kaldığı görüldü.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kaplan (31) idaresindeki 34 FA 5265 plakalı Dacia marka hafif marka araç, önünde seyir halinde olan K.Ş. yönetimindeki 59 TC 867 plakalı Ford marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 18 yaşındaki Aysun Kaplan dışarı fırladı, hafif ticari araç ise orta refüje çarptı. Feci kazada araç, yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sürücü Mustafa Kaplan ve kız kardeşi Aysun Kaplan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arka yolcu kısmında bulunan anne Fatma Kaplan (56) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yürek burkan detay

18 yaşındaki Aysun’un Sakarya’da üniversite kazandığı, ailesiyle birlikte Gebze’den Sakarya’ya yurt kaydı için gittiği, kazanın da dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, aracın hız göstergesinin 170’de takılı kaldığı görüldü.