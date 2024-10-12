Iğdır’da üniversite öğrencilerin kaldığı Selman-ı Farisi Erkek Yurt Müdürlüğü’nde "Üniversite ve Yurt Yaşamına Uyum" semineri düzenlendi

Selman-ı Farisi Erkek Yurt Müdürlüğü’ne bağlı konferans salonunda, üniversite öğrencilerinin yurt yaşamına ve akademik hayata adaptasyonlarını desteklemek amacıyla "Üniversite ve Yurt Yaşamına Uyum" semineri gerçekleştirildi. Seminerde, alanında uzman konuşmacılar tarafından üniversite hayatının getirdiği zorluklar ve fırsatlar ele alındı. Öğrencilere, yurt yaşamında sosyal etkileşimin önemi, zaman yönetimi, akademik başarı için gerekli stratejiler ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Selman-ı Farisi Erkek Yurt Müdürlüğü, öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunacak daha fazla etkinlik ve seminer düzenlemeyi planladıklarını belirttiler.