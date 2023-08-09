Düzce Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, kentin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Düzce Üniversitesi yolu üzerinde asfaltlama öncesi çalışmalarda sona yaklaşan ekipler, Kuyumcuhacali mahallesinde başlatılan asfaltlama çalışmasını ise tamamlayarak yolu vatandaşların hizmetine sundu.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 56 mahalle geneline gereken hizmetlerin sağlıklı ulaştırılması için tüm ekipleri çalışmaya devam ediyor.

Müdürlük, Konuralp bölgesi Düzce Üniversitesi yolunun Necmi Hoşver Caddesinin asfaltlanması için kazıma ve gereken diğer hazırlıklarını gerçekleştirirken, kısa süre önce Kuyumcuhacıali mahallesinde başlatılan asfaltlama işlemlerini ise tamamlayarak yolun hizmete girmesini sağlamasının yanı sıra Sancaklar mahallesinde asfalt yama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ekipler, Cedidiye Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki kaldırımların tamiratlarını da yaparken, Kızılay Meydanı üzerinde bulunan demir dubaların kontrol ve tamiratlarını da yerine getiriyor.

7/24 esasına göre devam eden çalışmalarla birlikte 56 mahalle genelinde devam eden çalışmalar çerçevesinde program yapan müdürlük, mahallelerin ihtiyaçları yönünde planlama yaparak eksikliklerin hızlı şekilde giderilmesini sağlayacak.