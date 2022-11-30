Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kariyer Planlama, Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kodluyoruz Derneği ile Patika.dev iş birliğinde başlatılan Üniversite Yazılım Programları sona erdi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kariyer Planlama, Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kodluyoruz Derneği ile Patika.dev iş birliğinde başlatılan Üniversite Yazılım Programları sona erdi.

Gaziantep Üniversitesinden toplamda bin 259 başvurunun olduğu yazılım programına başvuru şartlarını sağlayan bin 63 öğrenci yer aldı. Tanıtım etkinliğinde, Kodluyoruz ve Patika.dev ekipleri tarafından öğrenci ve mezunlara program detayları anlatıldı.

Programla ilgili bilgi veren Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Aksoy, “Yazılıma ilgi duyan ama nereden başlayacağını bilemeyen; henüz potansiyeli ortaya çıkmamış ama bir kıvılcımla büyüyecek yazılım merakı olan bir yerlerden başlamış fakat yazılım becerilerini daha ileri seviyeye taşıma ihtiyacı olan ya da kendini yetiştirmiş ama henüz iş ya da staj noktasında istediği yerde olamayan öğrenci ve mezunların her biri beklentilerine cevap verecek programlarda yer aldı. Buna destek olduğumuz ve iş birliğimiz için mutluyuz” diye konuştu. Yazılım becerisi yüksek, sektörü yakından tanıyan yazılımcılar yetiştirmek ve öğrencilerin yazılım sektöründe çalışmalarını özendirerek sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan Yazılıma Başlangıç Programına katılan bin 34 öğrenci ve mezundan 86’sı programı başarıyla bitirirken 27’si Staj Programına ve 59’u ise Hızlandırma Programına geçmeyi başardı.

Program başlangıcında doğrudan Kodluyoruz Derneği Staj ve Hızlandırma Programlarına girmeye hak kazanan 29 öğrenciden 2’si henüz program süreci devam ederken bootcamp’lere girmeyi başardı.