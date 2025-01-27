Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği ve İstanbul Üniversitesi ortaklığında oluşturulan Yapay Zeka Laboratuvarı projesi faaliyetlerine başladı. Proje kapsamında üniversite ve sivil toplum kuruluşu iş birliğinin örnek bir çalışması gerçekleştirilerek Ar-Ge ortaklıkları, eğitim ve sertifika programları, üretici ve geliştirici etkinlikler hayata geçirilecek.

İstanbul Üniversitesi ve Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) iş birliğiyle oluşturulan Yapay Zeka Laboratuvarı hizmete açıldı. Geleceğe odaklanan dernek, günümüzün iş kolu yapay zekayı sahiplenme hedefi doğrultusunda böyle bir iş birliğine imza atıyor. Proje kapsamında yapay zekaya dair çalışmalar geliştirmek için araştırma projeleri yürütülecek, eğitim ve sertifika programları, konuk konuşmacıların katılacağı etkinlikler düzenlenecek.

Yapay Zeka Laboratuvarı çalışmaları kapsamında, dernek üyelerine yapay zeka danışmanlığı sunulacak. Dernek ile eğitim temelli iş birlikleri yapılarak dernek üyelerinin, fakülte etkinliklerine davetli konuşmacı olarak katılımı sağlanacak. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Bilişim ve Bilgisayar Teknolojileri Fakültesi akademisyenleri, dernek etkinliklerine ve çalışmalarına katkıda bulunacak.

Yapay Zeka Laboratuvarı açılış törenine İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker ile birlikte GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özer, Yönetim Kurulu üyeleri ve Dijital Çalışma Grubu eş başkanları Ali Oğuz, Yakup Aydilek ve Melis Topal katıldı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar törende yaptığı konuşmada “İstanbul Üniversitesi olarak planlama yaparken, sahada olmaya ve uygulamanın içinde yer almaya büyük özen gösteriyoruz. GYİAD desteğiyle oluşturduğumuz Yapay Zeka Laboratuvarı sayesinde iş dünyasıyla akademik dünyanın tam entegrasyonunu yakalama fırsatı sağlayacağımızı düşünüyorum. Hem akademi üyelerimizin hem de öğrencilerimizin pratiğin içinde olmasını sağlayacak bu çalışma ile yapay zeka ile ilgili gelişmeleri kaçırmayacağımıza inanıyorum” dedi.

GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özer laboratuvar açılışında yaptığı konuşmada “Dernek olarak geleceğin en önemli gelişmelerinden olan yapay zekaya daha hızlı entegrasyon için dijital çalışma grubumuz ile yaptığımız projelerden birini hayata geçirerek, İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kurumla iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Türk iş dünyasının bu treni kaçırmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Akademi-STK-özel sektör iş birliğiyle büyük katkı yapmasını planladığımız Yapay Zeka Laboratuvarımız sayesinde iş dünyasının yapay zeka alanında her türlü gelişimi gerçekleştirmesi sağlanacaktır” dedi.