Üniversite tercihlerinin özellikle barajların kalkması ile çok fazla arttığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Tufan Öztürk, tercih oranlarının tüm üniversitelerde yüzde 98’iaştığını söyledi.

Üniversite tercihlerinin özellikle barajların kalkması ile çok fazla arttığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Tufan Öztürk, tercih oranlarının tüm üniversitelerde yüzde 98’iaştığını söyledi.

Üniversite kayıtları bu hafta sona eriyor. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde tercih oranlarının bu yıl geçen yıllara oranla barajların kaldırılmasıyla birlikte arttığını kaydeden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Tufan Öztürk, “Üniversite tercih oranı şu an yüzde 98,09 olarak açıklandı. Bu oranın yüksek olmasında tabi bazı etkenler var. Önceki yıllarda lisans ve ön lisans programı tercih edecek öğrencilerimizin 180 ve 150 gibi bir taban puanı tutturmaları gerekiyordu. Bu sene baraj kaldırıldı. Bundan dolayı da yüksek sayıda öğrenci üniversite tercihi yapabildi” dedi.

“Okurken sektörde olmak isteyen öğrenciler, vakıf üniversitelerine yöneldi”

Vakıf üniversitelerinde de devlet üniversitelerinde olduğu gibi tercih oranlarının yüzde 90’nı geçtiği görüldü. Özellikle İstanbul’daki hemen hemen tüm vakıf üniversitelerinde oranların ek kontenjanlarla birlikte yüzde 100’e ulaşacağı öngörülüyor. Adayların tercihte vakıf üniversitelerine büyük oranda yer vermesinin en önemli nedenini vakıf üniversitelerinin sektöre olan yakınlığı şeklinde yorumlayan Tufan Öztürk, “Tercih edilme oranını kayıtlarda da bekliyoruz. Nitekim vakıf üniversitelerinin tercih edilme oranının yüksek olmasının nedenleri arasında öğretim üyelerinin bir ayağının mutlaka sektörde olmasıdır. Öğrencilerimiz uygulama sahalarında çalışabiliyorlar. Bu nedenle de vakıf üniversitelerini tercih ediyorlar. Bunun yanı sıra bakıldığında genç nüfusun büyük çoğunluğu İstanbul’da yaşıyor. Vakıf üniversitelerinin de yüzde 90’a yakını İstanbul’da olunca doğal olarak vakıf üniversitelerinin tercih edilebilirliği bu anlamda artmış oluyor” diye konuştu.

Burs olanakları da tercihte etkili oluyor

Vakıf üniversitelerinde öğrenciye verilen bursların da tercihte etkili olduğunu söyleyen Öztürk, “Üniversitemizde öğrencilerimizin yüzde 99’u mutlaka bir burstan yararlanıyor. Bu sene fiyat olarak da oldukça makul bir ücret belirlendi. Ayrıca öğrencilerin şehir dışında bir üniversiteyi tercih ettiğinde yapacak oldukları harcamaların bilincinde olması da onları İstanbul’daki vakıf üniversitelerini tercih etmeye yönlendirdi. Bu nedenle öğrenciler İstanbul’da, ailelerinin yanında eğitimlerini sürmeyi tercih etti” ifadelerinde bulundu.

“Kayıt döneminde de güzel sonuçlar bekliyoruz”

Kendi üniversitelerinin de tercih kontenjanı doluluk oranlarının yüksek olduğunu belirten Öztürk, bu duruma programlarının uygulama alanlarının olmasının büyük etkisi olduğunu aktardı. Öztürk, “Üniversitemizde de uygulama alanlarımız mevcut. Öğrencilerimize, ailelerine tanıtım dönemlerinde üniversitemizin yetkinliklerini doğru bir şeklide aktarabildik. Doluluk oranımızın yüksek olmasında bu durumun etkisi büyük oldu ve öğrencilerimiz bizi tercih ettiler. Kayıtların da aynı oranda olacağını düşünüyoruz ve güzel bir sonuç bekliyoruz” şeklinde konuştu.