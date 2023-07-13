Antalya OSB sanayicileri ile Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerinin geliştirdiği yeni nesil sera sistemi ile yüzde 60’a varan maliyet avantajı, yüzde 30 oranında verimlilik artışı sağlanacak.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri ile Akdeniz Üniversitesi akademisyenleri, sera teknolojileri alanında yeni bir inovasyona imza attı. Tasarım Çelik firmasının kurucu ortakları Fatih İncir ve Cenani Yılmaz ile Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ferhat Erdal, ülkemiz örtü altı tarımsal üretiminde ürün çeşitliliği ve verimlilik artışı sağlayacak inovatif bir projeyi, başarıyla hayata geçirdi. Üniversite-Sanayi İş Birliği Programı çerçevesinde geliştirilen Öngerilmeli Betonarme Direklerin Sera ve Örtü Sistemlerinde Uygulanması Projesi ile örtü altı tarım faaliyetlerinde ürün çeşitliliği ile birlikte yüzde 30’a yakın verimlilik artışı sağlanacağı aktarıldı.

"Yerli ve milli"

Projenin içeriği ile ilgili bilgi veren Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tasarım Çelik Firması Kurucu Ortağı Fatih İncir, “İklim değişikliği tarımda yüzde 70’lere varan rekolte düşüşlerine neden oldu. Kaybın telafi için Akdeniz Üniversitesi’ndeki hocalarımız ile geleneksel sera sistemlerinde kullanılan çelik yapılara alternatif olacak öngerilmeli betonarme direklerin inovasyonu üzerine çalışmaya başladık. Ekonomik olduğu kadar verimlilik artışına yol açacak bir sistem geliştirmek amacıyla başlattığımız proje, üniversite-sanayi iş birliği programı çerçevesinde TÜBİTAK tarafından da desteklendi. Yaptığımız fizibilite çalışmalarında, ürettiğimiz öngerilmeli betonarme direklerin sera kurulumlarında yüzde 60’lara varan bir maliyet avantajı sağladığı görüldü. Avrupa’nın birçok ülkesinde benzer uygulamalarını gördüğümüz bu sistemi, teknolojiyi ön plana çıkararak, yüzde 100 oranında yerli ve milli olacak şekilde inove edip tarım sektörünün hizmetine sunuyoruz” dedi.

"Yeni nesil muz ve avakado bahçeleri"

9 metre uzunluğa sahip öngerilmeli betonarme direkler üretebildiklerini ifade eden Doç. Dr. Ferhat Erdal, “Geleneksel seraları, yeni nesil seralara dönüştürerek hem maliyet avantajı, hem verimlilik artışı hem de ürün çeşitliliği sağlayacak bir ürün geliştirdik. Üretimine başladığınız 9 metrelik betonarme direkler sayesinde geleneksel seralara oranla çok daha yüksek yeni nesil sera kurumları yapılabilecek, bu yükseklik örtü altı üretime yeni tarım ürünlerinin eklenmesine imkan sağlayacaktır. Örneğin, geleneksel sera sistemleri, ağaçlarının yüksekliği nedeniyle muz ve avakado gibi ürünlerin örtü altı üretimine imkan sağlamazken, geliştirdiğimiz öngerilmeli betonarme direkler sayesinde avakado ve muz bahçeleri örtü altına alınabilecek, böylelikle bu ürünler kışın yaşanacak don olaylarından yazın ise güneşin zararlı etkilerinden korunarak verimliliğin yüzde 30 oranında artması sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

"Örtü altı üretim artacak"

Türkiye’deki örtü altı üretimin Avrupa ülkelerine oranla çok düşük olduğunu aktaran Cenani Yılmaz, “Yaptığımız araştırmalarda, Avrupa ülkelerinin tarımsal üretimde, yüzde 70 oranlarında örtü altı sistemleri tercih ettiğini gördük. Türkiye’de ise bu oran yüzde 15 dolaylarında. Ülkemizin tarımsal üretim kapasitesini artırmanın örtü altı üretimden geçtiği düşüncesi ile çalışmalarımıza başladık. Örtü altında yetiştirilebilecekken, geleneksel seraların fiziki ve teknik yetersizlikleri nedeniyle açık alanlarda yetiştirilmek zorunda kalınan tüm tarımsal ürünlerin örtü altına alınmasını sağlayacak bir model ortaya koymayı başardık” şeklinde konuştu.

"İlk kutlama Başkan Bahar’dan

Tasarım Çelik firmasını ziyaret ederek geliştirilen yeni sistem hakkında bilgi alan Antalya OSB ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, “Sera teknolojileri alanında köklü bir dönüşüme yol açacak çok önemli bir inovasyona, büyük bir başarıya imza attı sanayicilerimiz. Üniversite-sanayi iş birliğinin ülkemize sağlayacağı katma değeri de gözler önüne seren bir çalışma oldu. Antalya OSB ve ATSO yönetimi olarak sonuna kadar akademisyenlerimizin ve sanayicilerimizin arkasındayız” diye konuştu.