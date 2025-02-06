Bilimsel gelişim, eğitim-öğretimin niteliğinin artırılması ve topluma katkı konusunda farklı kurumlarla ilişkilerini geliştirmeye odaklanan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), özel sektör temsilcileriyle işbirliği protokolleri imzalamaya devam ediyor.

BUÜ yönetimi, sektörünün öncü firmalarından BYB Etiket ile özel bir işbirliğini hayata geçiriyor. Akademik çalışmalar yürütülmesi, ortak projeler yapılması ve öğrencilere yönelik staj ve uygulama dersleri konusunda birlikte çalışılması amacıyla BUÜ ile BYB Etiket firmasında arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Ülkemiz kazansın

İmza töreni öncesi konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu; "Üniversite-Sanayi işbirliğinin artması yönünde büyük bir isteğimiz var. Hocalarımızın birtakım şirketlerle tanışması veya imzaların atılmasına aracı olmaları bizim için çok kıymetli. Özellikle Ar-Ge konusunda ikili anlaşmaların yapılması bizleri gerçekten mutlu ediyor. Böylelikle ilgili sanayi kuruluşlarının belirli bir seviyeye yükselmesi ve aynı zamanda bizim de bir üst basamağa çıkmamız için nitelikli adımlar atılmış oluyor. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için, bu tarz üniversite-sanayi işbirliklerinin yaygınlaştırılması ve bunların projeye, patente dönmesi de fevkalade önem taşıyor. Dolayısıyla iş dünyamızın temsilcilerini ciddi proje ortakları olarak görüyoruz. Bu işbirlikleri hepimize kazandıracak. Nihayetinde ülkemiz de kazanacak. Yaptığımız bu protokollerin imzada kalmayıp nitelikli projeler olarak hayata geçirilmesi büyük bir önem taşıyor. İşbirliğimizin üniversitemize ve firmaya katkı sağlayacağını ümit ediyorum" dedi.

Üniversitenin gücünü arkamıza almak istiyoruz

BYB Etiket Yönetim Kurulu Başkanı Lamia Eren Olduk ise babalarının 38 yıl önce kurduğu firmayı kardeşi Eren Olduk ile birlikte yönettiklerini aktardı. Bursa’nın ilk rulo etiket üreticisi olduklarının bilgisini paylaşan Lamia Eren Olduk; "Uzun süre Bursa’da tekstil ve otomotiv sektörlerine hizmet ettik. Ayrıca gıda ve kozmetik sektörüne adım attık. Daha sonra Türkiye’de, çok fazla talep olmasına rağmen metal etiketle ilgili bir açık olduğunu fark ettik. Bu konuda yeterli üreticinin olmadığını görüp bir araştırma yaptık. Ali Hocamızla fikir alışverişinde bulunduk ve BUÜ’nün gücünü arkamıza alarak böyle bir projeye adım attık. İnşallah ülkemiz için faydalı projeler çıkartıp, iyi neticeler alacağız.İşbirliğimizin çok daha nitelikli projelerle devam etmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.

İmza töreninde BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Kara ile akademik ve idari personel de hazır bulundu.