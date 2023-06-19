Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen basketbol turnuvasında personeller stres attı.

Kastamonu Üniversitesi’nde çalışan personellerin birlik ve beraberlik duygusunu artırmak amacıyla Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen basketbol turnuvasına 8 takım katıldı. Turnuvanın kıran kırana geçen final turnuvasında Spor Bilimleri Fakültesi takımı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı takımını mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı. Mücadele eden akademik ve idari personel, gösterdikleri performanslarla seyircilerden büyük beğeni topladı.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı takımı ise ikinci, Orman Fakültesi takımı üçüncü oldu. olurken, İhsangazi MYO takımı ise turnuvadan dördüncülükle ayrıldı.

Finalisteler, ödüllerini Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Sena Aygül ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Baydil’in elinden aldı.