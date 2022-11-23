Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi arasında imzalanan protokolle üniversite öğretim üyeleri cezaevinde eğitim verecek.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi arasında imzalanan protokolle üniversite öğretim üyeleri cezaevinde eğitim verecek.

Pilot olarak Bandırma 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda uygulanacak projede, hükümlü ve tutuklar için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından konferans, seminer ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, "İmzalayacağımız protokolle tutuklu ve hükümlülere akademisyenlerimiz tarafından çeşitli hizmetler sunulacaktır; ağırlıklı olarak eğitim hizmeti. Uygulama 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılacak. Önümüzdeki süreçte kampüsümüzde bulunan diğer ceza infaz kurumlarında bu eğitim ve iyileştirme faaliyetlerini yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bu noktada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ise, "Eğitim öncelikli olmakla birlikte kültürel ve sportif alanlarda da birtakım etkinlikleri birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yeni Senato Salonu’nda düzenlenen protokol imza törenine Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Ceza İnfaz Kurumundan Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Baray Tütüncü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alparslan Serel ve Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İlhan Uğurlu katıldı.