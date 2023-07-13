Zonguldak’tan yola çıkan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Arif Emre Özdoğar, bisikletiyle Karadeniz’i geziyor.

Adana’da üniversite öğrencisi olan bir genç, bisikleti ile yola koyularak Karadeniz sahil hattını gezerek doğa ve ilçelerin kültürlerini inceleme fırsatı buluyor. Zonguldak’tan yola çıkarak sahil hattı boyunca bulunan il ve ilçeleri inceleyen Özdoğar, “Şu an uzun bir bisiklet turundayım. Beşinci durağım olan Samsun’dayım. Aslında bu macera benim içimden gelen bir merak duygusu. Yeni yerleri gezip görmeyi çok istiyorum. Bu istek beni buralara kadar getirdi" dedi.

Geçen sene de bir tur yaptığını belirten Özdoğar, "Çanakkale’den başlayıp Antalya’ya kadar 45 günlük uzun bir tur gerçekleştirmiştim. Bu seneki turun nereye kadar devam edeceğini bilmiyorum ama Gürcistan Tiflis’e kadar gitmeyi planlıyorum. Karadeniz’in eşsiz bir doğası var. İnsanı da gerçekten çok yardımsever. İnsanın ’acaba aç kalır mıyım, acaba sokakta kalır mıyım’ diye bir düşüncesi olmuyor. İnsanlar sizi yolda giderken gördüğünde bile size bir selam verip yemek ısmarlayabiliyor. Hatta evlerinde misafir edebiliyorlar. Amacım, 22 yaşında olan bir bireyin de uzun bir bisiklet turuna çıkabileceğini göstermek. Her insanın bunu yapabileceğini göstermek" diye konuştu.

Karadeniz turuna Zonguldak’tan başladığını hatırlatan genç, "Bu noktaya kadar benim en çok beğendiğim şehir Samsun oldu. Çünkü çok gelişmiş bir şehir, her şeye ulaşmak çok kolay. Doğası da bence muhteşem" ifadelerini kullandı.

Çarşamba ilçesinin doğal güzelliklerini inceleyeceğini belirten üniversite öğrencisi Özdoğar, ilerleyen dönemlerde yine ilçeyi gezmeyi düşündüğünü sözlerine ekledi.