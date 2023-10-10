Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi bahçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Keyifli bir ortamda gençlerle sohbet eden Belediye Başkan Prof. Dr. Alim Işık, şehri tercih eden üniversiteli gençlere teşekkürlerini iletti. Gençlerin üniversite hayatını kolaylaştırmak adına birçok çalışma yaptıklarını belirten Başkan Işık, Kütahya Belediyemizin İkamet Kart projesinden bahsederek öğrencilere sağladığı avantajları anlattı.

Öğrencilerden gelen soruları da içtenlikle cevaplayan Başkan Işık, gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.