Bilecik’te üniversite öğrencileri için bir araya gelinirken, sorunlar masaya yatırıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir bir araya geldi. İkili Bilecik’e gelen üniversite öğrencileri için Bilecik’te bulunan imkânları değerlendirdi. Başkan Subaşı, üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı çalışmalarla gençlerin yanında olduğunu her zaman göstermeye devam ediyor. Başkan Subaşı ve Rektör Beydemir şehirde bulunan ve öğrencilere sorun oluşturan temel sebepleri çözmek adına çalışmalara başlayacaklarını belirtti.