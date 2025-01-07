Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ticaret ve Finansman Bölümü Öğrencilerinin hazırladığı 45 proje ‘Proje Pazarı’ etkinliğinde hem yarıştı hem de görücüye çıktı.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencilerinin hazırladığı projeler ‘Proje Pazarı’nda görücüye çıktı. Etkinliğe katılan ilçe protokol üyeleri, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret ve Finansman Bölümü tarafından ‘Proje Pazarı’ etkinliği gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programa Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Dr.Ertuğrul Tetik, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Osman Peker, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, okul müdürleri, öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

“Geleceğimiz bu projelerde”

Etkinliğin açılışında konuşan Dekan Vekili Prof. Dr. Osman Peker, geleceğimiz projelerde diyerek, “İnsanlar projeler üzerinden milyarlar kazanıyor. Dünya ekonomisinde ABD ve Çin dijital teknolojiyi iyi kullandıkları için öne geçtiler. Geleceğimiz bu projelerde. Bu projeleri hayata geçirebilirsek milyarlarca dolar olarak ülkenin ekonomisine kazandırılacak. Etkinliğimiz hayır ve uğur getirsin” dedi.

“Bilime dönmezsek hiçbir şey başaramayız”

Bilimsel belediyeciliğe verdiği önemi anlatan Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, akademisyenlerle işbirliği içerisinde olduklarını ifade ederek: “Bilimi, aklı öne koyduğunuzda ilerleme daha kolay olacak. Eğer bizler teknolojik ilerlemeleri kullanmazsak, gençlere ve bilime dönmezsek hiçbir şey başaramayız. Kaymakamımız ve rektörümüz bize bu konuda çok destek veriyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Gençlikten ümitliyim”

Gelecek konusunda gençlerden ümitli olduğunu ifade eden Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ise: “Gençlikten çok ümitliyim. Bazıları gençleri önceki nesillere benzemedikleri için eleştiriyorlar ama zaten bize benzemesinler, farklı olsunlar, iyi yönde farklı olsunlar. Hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı. Protokol üyeleri stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. 45 projenin yer aldığı ‘Proje Pazarı’nda projelerini sergileyen öğrenciler de çalışmalarını anlattı.