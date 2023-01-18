Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü tarafından hazırlanan 2022 Orkestra Konseri büyük ilgi gördü.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü tarafından hazırlanan 2022 Orkestra Konseri büyük ilgi gördü.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Huseynova yönetimindeki Müzikoloji Bölümü lisans programı öğrencileri, ’orkestra konseri’ düzenledi. Konserde İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet Erol’da seslendirdiği eserlerle dinleyiciyi hayran bıraktı.

Konsere İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin, öğretim elemanları ve çok sayıda davetli katıldı. Mozart, Brahams, Tussa Olivye, Eduardo di Capua ve Resul Rıza gibi önemli sanatçıların eserlerinin seslendirildiği konserde, klasik batı, Fransız, İtalyan ve Azerbaycan müzikleri büyük ilgi gördü.

Konserin ardından açıklamada bulunan Araştırma Görevlisi Mehmet Erol, “Daha önce bir sahne deneyimim olmamıştı. 2021 yılında bir tesadüf eseri Üniversitemiz Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Hüseynova sesimi duydu ve bu sesin duyulması gerektiğini belirtti. Hocamın sözlerinin ince bir iltifat olduğunu düşünüyordum fakat benim de sahne alacağım bir programın hazırlıklarına başladığını öğrendim. Hem bir anı kalması hem de kıymetli hocamızı kırmamak adına sahne almak istedim. Müziğe özel bir ilgi duymamakla beraber yalnızca türkü dinleyicisiyim. Ozanlık geleneğimizin sürmesini ve kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasını temenni ediyorum” dedi.

’O Sole Mio’yu seslendirmenin kendisi için hem keyifli hem de endişe verici olduğunu ifade eden Erol, her dilin kendine özgü vurgularının ve harf telaffuzlarının olduğunu belirterek, “İtalyanca bir eseri üstelik bir aryayı seslendirmek beni endişelendirmiş olsa da eseri Pavarotti’den defalarca dinleyerek kulak alışkanlığı kazanmaya çalıştım. Sahnede eseri seslendirirken bir yandan Pavarotti’nin sesini zihnimde duymaya çalışıyordum. Sene de Galmaz ise yıllardır severek dinlediğim Azerbaycan eserlerindendi. Lale Hocam bu eseri seslendirmemi istediğinde büyük bir şevk ile çalışmaya başladım. Bu eseri söylemeye başladığımda salondaki bazı dinleyicilerin yüzlerinde daha önce bu parçayı dinlemediklerine dair bir ifade olduğunu gördüm. O dinleyiciler ile bu eseri tanıştıran ses olmanın gururunu taşıdım. Rashid Behbudov gibi güzide seslerden tekrar tekrar dinlemiş olmalarını umuyorum. Cajon isimli bir vurmalı çalgım var. Bazı günlerde üstüne oturup ritim tutuyorum fakat çok amatör seviyede olduğumu söylemeliyim. Herhangi bir müzik eğitimi almadım. Müzik kulağımın olduğunu söylüyorlar fakat notaları anlamak bana matematik problemleri kadar zor geliyor” diye konuştu.

Alkışlar eşliğinde biten konserin ardından orkestra şefi Prof. Dr. Lale Huseynova’ya çiçek takdim edildi.