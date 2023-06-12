Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan “Sekiz İz” isimli mezuniyet sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sema Kara, Ana Sanat Atölye son sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan eserler, açılan “Sekiz İz” isimli sergide beğeniye sunuldu. Mezuniyet serginin açılışı, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar galerisinde gerçekleşti ve sanatseverlerin büyük ilgisini çekti. Açılış törenine Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Abdulkadir Tuna’nın yanı sıra, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Serginin Küratörü Dr. Öğretim Üyesi Semra Kara, genç öğretmen adaylarının orijinal ve ilham verici eserler ortaya koyduklarını ifade etti. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla bu serginin daha da anlamlı hale geldiğini belirten Kara, genç öğretmen adaylarını desteklemenin ve yeni fırsatlar sunmanın önemini vurguladı.

Konuşmasının devamında Dr. Öğretim Üyesi Kara, genç öğretmen adaylarının bu önemli dönemde ortaya koydukları eserlerin geleceğe ışık tutacak nitelikte olduğunu ifade etti. Kara, genç öğretmen adaylarının desteklenmesi ve yeni fırsatlar sunulması gerektiğini belirterek, destek verilmesinin öneminden bahsetti. Bu yıl mezun olacak olan Elifnur Dedehüseyinoğlu, Ayşenur Özkömeç, Seda Yalçın, Zeynep Şahin, Nisa Kumru Velioğlu, Neslihan Kırım, Mehmet Özkan ve Aleyna Bayındır adlı sekiz genç sanatçı, 70’e yakın sanat eserine hayat verdi. Sergide, mezun olacak sekiz yeni öğretmen adayı, genç sanatçının eserleri bir araya getirildi ve farklı temalar ve bakış açılarıyla harmanlanarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Sekiz İz” mezuniyet sergisi, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi’nde 16 Haziran 2023 tarihine kadar izleyicilerin beğenisine sunulmaya devam edecek.