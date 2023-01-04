Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin yaptığı eserlerin yer aldığı ‘İslami Sanatları Sergisi’ büyük beğeni topladı.

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin yaptığı eserlerin yer aldığı ‘İslami Sanatları Sergisi’ büyük beğeni topladı.

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin ‘Uygulamalı İslam Sanatları Dersi’ bünyesinde ürettiği ebru ve hat türünü toplam 80 eserin yer aldığı ‘İslami Sanatları Uluslararası Sergisi’nin açılışı yapıldı. Burada konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, öğrencilerin bir dönem boyunca yoğun emek vererek hazırladıkları eserleri sergilediklerini ifade ederek, “Bir dönem boyunca öğrenci arkadaşlarımızın yoğun gayretleri sonucunda yapılan eserler sergilenmiş. Burada hem ebru hem de hat sanatını bir kompozisyon dahilinde yapmışlar. Özelikle Selahattin Aslan Hocamızın nezdinde bir dönem boyunca yoğun bir emek gösterdiler. Bu emeğin semeresini almış durumdalar. Öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

MAUN Öğretim Görevlisi Selahattin Aslan ise öğrencilerin geleneksel sanatlardan olan ebru ve hat sanatını aynı tabloda buluşturduklarını ifade ederek, “Dönem boyunca öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmaları sergiledik. Hat ve ebru sergisi olarak geçen bu sergimizi açtık. Öğrencilerimizin dönem boyunca İslam sanatları dersimizde çalışarak emek vermiş oldukları eserleri sergiledik. Bu dersimizde öğrencilerimize ilk olarak zemin hazırlamayı öğretiyoruz. Zemin hazırlamada belli bir süre geçtikten sonra batan ebru çalışıyoruz. Daha sonra çiçekli ebruya geçiyoruz. Öğrencilerimiz çiçekli ebruyu öğrendikten sonra geçme hat usulü ile fırça teknikleri ile hatlarını daha önce hazırladığımız ebrunun üzerine geçiyorlar. Öğrencilerimiz iki tane geleneksel sanatımızı bir tabloda buluşturdular. Sergimiz iki gün açık kalacak. Tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz” diye konuştu.

2 gün açık kalacak serginin açılışına MAUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.