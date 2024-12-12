Bartın Üniversitesi (BARÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencileri İpek Yıldız ve Çağla Üstündağ’ın maden sahalarının rehabilitasyonunu hedefleyen projeleri ÇİMKO Biyoçeşitlilik Yarışmasında birinci oldu.

ÇİMKO tarafından çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler geliştirme konusunda farkındalık oluşturma hedefiyle düzenlenen Biyoçeşitlilik Yarışmasında en iyi projeler ödüllendirildi. Ödül töreninde; Bartın Üniversitesi (BARÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı öğrencileri İpek Yıldız ve Çağla Üstündağ’ın “Maden İzi Siliniyor, Doğa Yeniden Canlanıyor: Karbon Sıfır Hedefiyle Yeşil Bir Gelecek” başlıklı proje fikri, birincilik ödülü aldı.

BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Doç. Dr. Mustafa Artar ve Dr. Öğr. Üyesi Aylin Alişan Yetkin danışmanlığındaki proje kapsamında yenilikçi yöntemler geliştirilecek. Toprak yapısının iyileştirilmesi ve besin madde dengesinin sağlanmasıyla bozulmuş maden alanlarının rehabilitasyonu için çalışmalar yapılacak. Böylece karbon ayak izinin azaltılması, maden sonrası alanların topluma ve çevreye faydalı şekilde yeniden düzenlenmesi, kara ekosistemlerinin korunması sağlanılması hedefleniyor.

Elde ettikleri başarılardan dolayı proje ekibini tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak proje kültürünün tüm bileşenlerimizce bir pratiğe dönüşmesi için yoğun çalışmalar yürütüyor, kamu-üniversite-sanayi iş birlikleriyle çeşitli projeler hayata geçiyoruz. Çevresel değerlerimizi ön planda tutarak geliştirilen doğa dostu uygulamalarla gelecek adına daha motive oluyoruz. Bu noktada sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik alanında hazırladıkları projeyle birinci olan yüksek lisans öğrencilerimiz İpek Yıldız ve Çağla Üstündağ ile danışmalığını yapan Doç. Dr. Mustafa Artar ve Dr. Öğr. Üyesi Aylin Alişan Yetkin’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca nitelikli bireyler yetiştirme noktasındaki gayretleri için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. M. Sabri Gök ile akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.