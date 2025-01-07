Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından gerçekleştirilen “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri (ÖDÜŞ)-2024” araştırmasında Balıkesir Üniversitesi ile Balıkesir, çarpıcı bir başarıya imza attı. Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir şehri, geçen yıla göre 9 basamak birden yükseldi ve Türkiye genelinde 6. sıraya yerleşerek “Türkiye’nin Üniversite Öğrenci Başkentleri” arasına girmeyi başardı. Bu önemli yükseliş, şehrin öğrenci dostu kimliğini daha da güçlendirme yolunda kaydettiği ilerlemeyi gözler önüne seriyor.

ÜNİAR’ın gerçekleştirdiği bu araştırma, lisans düzeyinde 40 bin öğrencinin deneyimlerine dayanarak üniversite şehirlerini öğrenci memnuniyeti açısından değerlendiren en kapsamlı çalışma olma niteliği taşıyor. Araştırma kapsamında öğrencilerin yaşadıkları şehirlerden duydukları memnuniyet, ulaşım imkanları, güvenlik, sosyal ve kültürel etkinlikler, esnafla olan ilişkiler ve halkın öğrencilere yönelik tutumu gibi çeşitli kriterler dikkate alındı. Balıkesir, bu kriterlerde yakaladığı yüksek memnuniyet seviyeleri ile “A+” kategorisine yerleşti ve öğrenci dostu şehir olma niteliğini perçinledi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu konu hakkında şunları söyledi:

“Balıkesir’in bu etkileyici başarısı, yalnızca üniversite yönetiminin değil, aynı zamanda şehir halkının, bugüne kadar destek veren siyaset ve yerel yönetimlerle tüm paydaşların öğrenci dostu bir şehir oluşturma konusundaki duyarlılığının bir sonucudur. Balıkesir Üniversitesi olarak öğrencilerimize en kaliteli eğitim imkan ve fırsatlarını sunmanın yanı sıra, onların güvenli, sosyal açıdan zengin ve yaşamaktan keyif alacakları bir şehir ve üniversitede bulunmalarını sağlama yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu başarıya katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür eder, Balıkesir’in öğrenci dostu kimliğini daha da ileri taşıyabilmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz”