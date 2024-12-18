DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı MYO öğrencilerine yönelik acil durum ve afet yönetimi eğitimi düzenledi. 40 öğrenci, yangın güvenliği, afet yönetimi ve ilk yardım konularında teorik ve pratik bilgiler edindi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı 2. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim düzenledi. Eğitim programına katılan 40 öğrenci, acil durumlar ve afet yönetimi konusunda önemli bilgiler edindi. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri, yangın güvenliği, afet yönetimi ve temel ilk yardım konularında kapsamlı bilgiler verdi. İtfaiye ekipmanlarını ve malzemelerini de tanıtan ekipler, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarla da afet ve acil durum yönetimine dair öğrencileri bilgilendirdi.