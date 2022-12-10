Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından Narkorehber faaliyeti doğrultusunda Narko-Gençlik Eğitimine katılan 125 üniversite öğrencisine uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim konuları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde öğrencilere yönelik Narkorehber eğitimi düzenledi.

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