Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, 2022-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Adıyaman Üniversitesinde eğitim gören gençlere trafik kazalarının azaltılması, söz konusu insan ise trafikte "1 Can kaybı fazladır! "Trafikte her yıl daha iyiye" anlayışı konularında trafik eğitimi verildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından üniversite öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

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