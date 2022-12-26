Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere teknik gezi düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere teknik gezi düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı 1. ve 2. sınıf öğrencileri ve bölüm öğretim üyeleri, bir zeytinyağı fabrikasına teknik gezi düzenledi. Geziye Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyelerinden Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Koyuncu ile Doç. Dr. Mecit Ödemir katıldı. Teknik gezide, küçük gruplar oluşturularak zeytin alımı, zeytinyağı üretim prosesi, kullanılan makine-ekipman ve fabrika işleyişi hakkında fabrikanın Gıda Mühendisi Burcu Koşar Göycıncık’tan bilgi alındı.

Gezi soru-cevap bölümünün ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.