Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, vize sınavları döneminde üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba ikramında bulundu.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, vize sınavları döneminde üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba ikramında bulundu.

Yahşihan Belediyesi, üniversite öğrencilerini vize sınavı haftasında yalnız bırakmadı. Yahşihan Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine "Müge Anlı Mobil Aşevi" aracıyla sıcak çorba ikramında bulunuldu. Sınav haftası boyunca öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Vatandaşımızın her anında yanında olmaya çalışıyoruz. Dün de buradaydık, bugün de buradayız, Allah izin verirse yarın da burada olacağız. Vize sınavları haftası boyunca öğrencilerimize bu desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Üniversite öğrencisi Sevilay Coşkun ise, "Sabahın erken saatlerinde sınavlarımıza yetişmeye çalışırken kahvaltı yapmayı unutabiliyoruz ya da çoğu gün buna zamanımız bile olmuyor. Başkanımızın bu hizmetiyle hem sağlıklı besleniyoruz hem de harçlıklarımız cebimize kalıyor" şeklinde konuştu.