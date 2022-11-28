Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi’nin (GAÜN) 17 günlük sınav döneminde öğrencilere her akşam yemek ve içecek ikram etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi’nin (GAÜN) 17 günlük sınav döneminde öğrencilere her akşam yemek ve içecek ikram etti.

GAÜN Merkez Kütüphanesi’nde gece geç saatlere kadar çalışan öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kurulan mobil mutfak tırından, sınav dönemindeki 20 bin öğrenci yararlandı. Mobil Mutfak Tırında öğrencilere dürüm çeşitleri, ayran, çorba ve çay ikram edildi. Öğrencilerin rahat yemek yemesi için ayrıca Büyükşehir Belediyesi çadırlar kurdu.

Gaziantep’in gastronomisine yakışır lezzetler, yemekler çıkıyor

Elektrik Elektronik Mühendisliği 1’inci sınıf öğrencisi Efe Sıradağ, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Giresun’dan geldim. Bu hizmet gayet iyi. Kütüphanemizin hemen önünde kurulması, ders çalışırken kütüphaneden çıkıp hemen yemek yememiz, ücretsiz olması gayet güzel bir hizmet. Yemekler gayet güzel, Gaziantep’in adına, gastronomi şehri olmasına yakışır lezzette yemekler çıkıyor. Sınavlar için zaten kütüphanede yatıp kalkıyorum bundan dolayı bu hizmetten en çok ben yararlanıyorum çok teşekkür ediyorum.”

“Yemeklerin sıcaklığı, lezzeti, verilen hizmet ve çalışanların özverisinden memnunuz”

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4’üncü sınıf öğrencisi Umut Fevzi Şahan ise son senesi olduğu için yoğun bir hazırlık içinde olduğunu belirterek, “Fatma Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Akşamları özellikle ders çalışan öğrenciler akşam yemeği konusunda sıkıntı yaşıyordu. Başkanımız bunu düşünmüş. Baya memnunuz yemeklerin sıcaklığı, lezzeti, verilen hizmet ve çalışanların özverisinden. Çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Elektrik Elektronik Mühendisliği’nde ilk senesi olan Rıdvan Taşdemir’de verilen hizmetten arkadaşlarıyla beraber çok memnun olduğunu söyledi, yemek ikramlarından her akşam yararlandıklarını vurguladı.