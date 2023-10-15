Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri tanıtma festivaline İl Sağlık Müdürlüğü adına Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimleri, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve çocuk gelişim uzmanları katıldı.

Etkinlik alanında öğrencilerin de dahil olduğu birçok aktivite yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinden yürütülen birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik afiş ve broşür eşliğinde bilgilendirmelerde bulunuldu. Fizyoterapist eşliğinde; etkinlik alanında öğrencilere ısınma egzersizleri, omuz, kol ve sırt bölgelerini çalıştırabilecekleri basit egzersizler ve step tahtası üzerinde egzersizler yaptırılarak hareketli yaşamın önemi vurgulandı. Diyetisyenler tarafından vücut analiz cihazıyla vücut yağ ve kas ölçümleri yapıldı. Vücut kitle indeksi ve vücut yağ oranına göre doğru ve sağlıklı beslenme önerilerinde bulunuldu. ‘’Motivasyon Çarkı’’ ismiyle tasarlanan etkinlikte danışanların yaşamlarına dair olumlu bakış açısı kazandırılmasını hedefleyen bir çalışma yapıldı. Danışanların psikologlara soru yöneltebilecekleri ve önerilerde bulunabileceği bir alan oluşturuldu.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında tütün kullanımının zararları anlatan uzmanlar, sigara kullanan öğrencilerin karbonmonoksit ölçüm cihazı ile ölçümleri yapılarak sonuçlar ve danışanların şikâyetleri değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendirilmesi,bulaşıcı hastalıklara yönelik koruma ve kontrol önlemleri ile erişkin bağışıklaması kapsamında aşıların önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Ülkemizde özellikle son yıllarda önemini koruyan kuduz hastalığına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla afiş ve broşür eşliğinde söyleşi düzenlendi.

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birimi tarafından kadın, anne, çocuk ve ergenlere yönelik sunulan faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapılırken sağlıklı Hayat Merkezlerine beslenme, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite, ruh sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı ile sosyal danışmanlık alanlarında sunulan hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirildi. Ayrıca kadın ve üreme sağlığı, kanser erken teşhis ve tarama, tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı, bağışıklama hizmetleri, koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığı gibi diğer birinci basamak sağlık hizmetlerine de ücretsiz erişim sağlayabilecekleri bildirildi.