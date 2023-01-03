Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, intiharın eşiğinde olan 19 öğrencinin kurtarıldığını, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere de destek sağlandığını açıkladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, intiharın eşiğinde olan 19 öğrencinin kurtarıldığını, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere de destek sağlandığını açıkladı.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, göreve geldiği hafta iki üniversite öğrencisinin intihar etmesi üzerine öğrencilerin ihtiyaçları üzerine çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Özölçer, öğrencilere psikolojik desteğin yanı sıra maddi destek de sağlandığını ifade ederek bu bağlamda Öğrenci Destek ve Psikolojik Danışma Koordinatörlüğü’nün hayata geçirildiğine dikkat eçkti.

Vakıf aracılığıyla 450 öğrenciye burs sağladıklarını aynı zamanda yemek desteği de verildiğini belirten Özölçer, şöyle dedi; "Atandığım ilk hafta iki öğrencimiz intihar etti. Bu tabi bizi çok etkiledi. Öğrencilerin ihtiyacı var. Bilhassa daha küçük boyutlu şehirlerde geçim zorluğu çeken veya çeşitli sorunları olan öğrenciler var. Faydalı olalım. Sadece psikolojik değil her türlü destek olalım. Öğrenci destek ve psikolojik danışma koordinatörlüğü kurduk. Kurduğumuz ofiste psikologda var. Gerekirse hastalarımızı psikiyatriye sevk ediyoruz. Bazı bir iki öğrencimizi evinden aldık. Arkadaşları bahsediyor. İntiharın eşiğinde olan 19 öğrenciyi kurtardığımıza dair bize verilen raporlar o şekilde. Bunların dışında öğrencinin işe ihtiyacı varsa iş bulmaya çalışıyoruz. Paraya ihtiyacı varsa para bulmaya çalışıyoruz. Ne yapabilirsek kârımız olsun. Bu artarak devam devam ediyor. Psikolog alıyoruz. İlaçlık ileri durumunda sorunu olanlar varsa zaten psikiyatriye sevk ediliyor. 450’ye yakın öğrenciye burs sağladık. Aylık 500 lira, yemek bursu sağladık. Bazı öğrencilerimiz hem yemek hem nakit yardım bursu alıyor. Belge getirebilenlere. 34 bin öğrencimiz var. 17 bin başvuru oldu. Bunu elemek bile hatta başka üniversitelerden başvuru olmuş. Onları eleman bile zaman aldı. Bu hafta itibariyle bu destekler öğrencilere tanımlandı. Bin öğrenciye en azından burs vermek istiyoruz. İhtiyacı olan öğrencileri öğrenci çalıştırma programımızdan haftada 3 saat çalıştırarak iki bin liradan fazla para da veriyoruz. En ihtiyacı olanlardan başladık. Listenin birinci sırasına yazdırdık. Şehit ve gazi çocukları."

Rektör İsmail Hakkı Özölçer, amacın üniversiteye ve fakültelere hizmet etmenin yanında Zonguldak’a hizmet etmek olduğunu ifade etti. Rektör Özölçer, "Çünkü biz burada sadece üniversite, eğitim, araştırma yapıp etrafımıza en ufak bir faydamız olmuyorsa o anlamlı bir şey değil. Eğer varsa bir ışığımız ki olduğunu düşünüyoruz. Çevremizi de aydınlatmamız gerekir. Zonguldak insanına da dokunmamız gerekir" diye sözlerine ekledi.