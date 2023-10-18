"El Ele Güvenli Geleceğe" projesi çerçevesinde bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce bilgilendirme ve önleme faaliyetleri dahilinde, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine yeni kayıt yaptıran, eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmekte olan öğrencilere; gençlerin ve ailelerin yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, doğru bilgilendirme ve yönlendirme yaparak öğrencilerin illegal oluşumlar tarafından yanlış yönlendirilmesinin engellenmesi ve bu konularda bilinçlendirilmesi amacıyla; Üniversitenin açılış tarihi olan 02-13 Ekim 2023 tarihleri arasında “El Ele Güvenli Geleceğe” projesi çerçevesinde; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılarak 11 bin 860 öğrenciye ulaşıldı.