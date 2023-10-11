Afyonkarahisar’ın Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel yeni gelen üniversite öğrencileri için düzenlenen oryantasyon programına katıldı.

Kaymakam Önder Çengel Sandıklı Meslek Yüksekokuluna (MYO)yeni gelen üniversite öğrencilerine İlçe ve çevresini tanıtmak amacıyla Sandıklı MYO akademik kadrosu tarafından oryantasyon programı hazırlandı. Oryantasyon programı çerçevesinde Yunus Emre Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen oryantasyon programına Kaymakam Önder Çengel, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt ve Sandıklı Meslek Yüksekokulu Müdürü Koray Gürpınar ile birlikte katıldı.

Program Sandıklı Meslek Yüksekokulu’nun yeni öğrencilerine ilçenin kültür, turizm ve spor imkanlarını içeren program gösterimi ile sona erdi.