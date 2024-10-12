DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Konuralp Kız öğrenci yurdunda öğrencilere moral akşamı düzenlendi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Konuralp Kız öğrenci yurdunda, Bahçeşehir Gençlik Merkezi tarafından merkez tanıtımı etkinliği düzenlendi. Gençlere bilgilendirmeler yapan merkez liderleri daha sonra gençlere moral akşamı etkinliği düzenlendi. Türkülerin söylendiği sazların çalındığı etkinlikte öğrenciler doyasıya güzel bir akşam yaşadı.