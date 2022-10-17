Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde Makyöz Selma Kesicikan tarafından makyaj eğitimi verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde Makyöz Selma Kesicikan tarafından makyaj eğitimi verildi.

Eğitime Moda Tasarımı Bölümü, Halı Tasarımı Programı ile Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, akademisyenler ve idari personel katıldı. Verilen eğitim ile öğrencilerin teoride öğrendikleri bilgiler ışığında el pratiği geliştirmeyi hedeflediklerini belirten GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Cevat Atalay, eğitim sonunda renk geçişleri, rengin doğru kullanımı ve renk uyumu hakkında bilgi aktarıldığını söyledi. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç.Dr. Ebru Çoruh ise doğru ve temel makyaj teknikleri kullanılarak güzel hatları ön plana çıkarabilmek, kusurlu kısımları ise yok etme tekniklerinin yanı sıra renk ve ışık bilgisinin verildiği eğitim ile öğrencilere uygulamalı olarak gösterildiğini belirtti.

Eğitim sonunda Profesyonel Makyaj Uzmanı Selma Kesicikan’a, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebektarafından GAÜN onaylı sertifika ve hediye takdim edildi.