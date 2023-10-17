Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonunda üniversite öğrencileri Kütahya ilinin tanıtımı çerçevesinde Kütahya gezisine götürüldü.
Öğrencilerin ziyarette ilk durağı Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi antik kenti oldu. Antik kent ziyaretinde öğrencilere Zeus Tapınağı, Antik Tiyatro, Stadyum, Antik Hamam ve Borsa hakkında bilgiler verildi.
Gezinin son bölümünde ise Kütahya il merkezine geçilerek öğrenciler Kütahya Kalesi, Ulu Cami, Çini Müzesi, Arkoloji Müzesi, Dönenler Cami gibi turistik yerleri gezerek bol bol fotoğraf çektiler.
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu işbirliği ile üniversite öğrencilerine Kütahya gezisi tertip ettiklerini belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, “Geziye destek veren Yüksekokulu Müdürümüz Dr.Yusuf Güner hocamıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.