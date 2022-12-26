“Kadına El Kalkamaz” temasıyla bilgilendirmelerinde yapılarak el broşürlerinin de dağıtıldığı etkinliklerin devam edileceği bildirildi.

Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Fakültesi’nde eğitim gören 137 öğrenciye Siber Suçlarla Mücadele hakkında bilgilendirme yapılarak KADES uygulaması anlatıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince İnönü Üniversitesi’nde öğrencilerine KADES uygulaması anlatıldı.

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