Üniversiteyi kazanarak Erzincan’a gelen üniversite öğrencileri Erzincan Valiliği binası önünde düzenlenen kahvaltı programıyla karşılandı.

Erzincan Valiliği, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörlüğü ve STK’lar il dışından gelerek, kentte öğrenim görecek öğrencileri yalnız bırakmadı. Kentte, kahvaltı programında öğrencilerle bir araya gelen il protokolü burada gençlere tescilli tulum peyniri ve tescilli Cimin üzümü ikram etti.

Gerçekleştirilen programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve il protokolü katıldı.

Düzenlenen kahvaltı programında masaları gezerek tüm öğrencilere "Erzincan’a hoş geldiniz" diyen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, gençlere hitap etti.

Aydoğdu, "Sizleri burada ağırlamak, sizlerle aynı sofranın etrafında bir araya gelmek duyguların en güzeli." dedi.

Konuşmasına devam eden Vali Aydoğdu, "Bizim bütün amacımız ve gayemiz sizlerin bu şehirde mutlu olması, Erzincan’daki eğitim ve öğretim hayatınızı en güzel bir şekilde geçirmenizdir. Öğrencilerimizin ulaşım problemini çözdük. Bizim sizden tek isteğimiz bu ülkenin çocukları olduğunuzu hiçbir zaman unutmayınız, kendinizle ve ülkenizle, ülkenizin değerleriyle gurur duyun. Valilik olarak, belediye olarak, üniversite olarak ve diğer tüm kurumlarımız olarak bizlerin kapısı her zaman sizlere sonuna kadar açık. Bir probleminiz bir talebiniz olduğunda gelip bizlere söyleyebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Vali Aydoğdu kahvaltı programının düzenlenmesinde emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti.