Osmangazi Belediyesi, üniversite hayatına yeni başlayan öğrencilere geri dönüşüm çantası ve kutuları vererek geri dönüşümün önemini anlattı.

Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi’nde çevre için önemli bir etkinliğe imza attı. Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli, “Uludağ Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitene Hoş Geldin Etkinliği ve Yeni Öğrenci Oryantasyon Günleri” çerçevesinde Mediko Sosyal binası önünde stant açarak üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik belediyenin vermiş olduğu hizmetler ve çalışma konuları hakkında broşür, dergi, tohumlu kalem, kalem kutusu, bez çanta, sıfır atık toplama materyalleri dağıttı. Ayrıca üniversite hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları alanlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ‘sıfır atık’ projesi çerçevesinde Osmangazi Belediyesi çalışmalarını daha da verimli hale getirebilmek amacıyla hem belediye birimlerine hem de ilçe geneline Sıfır Atık Belgesi aldı.

Bu çerçevede, 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte Osmangazi Belediyesi, bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurularak, iklim değişikliği, sıfır atık ve enerji yönetimi konularında çalışmalara başlayan öncü belediyelerden biri oldu. Osmangazi Belediyesi vatandaşların Atık Getirme Merkezi’ne hassasiyetlerini artırmak amacıyla çalışmalara yıllar önce başladı. 2013 yılında uygulamaya konulan ‘‘Gezici Mobil Atık Getirme Aracı Projesi’’ Türkiye’de bir ilk proje olarak hayata geçti. Atık Getirme Merkezine (AGM) uzakta ikamet eden vatandaşlar, mahallesine gelen seyyar atık getirme aracına ulaşarak belirlenen atıkları yetkililere teslim ediyor. Türkiye’de ilk olarak başlatılan bu uygulama sayesinde sağlıklı bir atık yönetim sisteminin temel unsurları olan atıkların öncelikle kaynakta önlenmesi, üretilen atıkların kaynakta ayrıştırılması, geri dönüşebilir atıkların ekonomiye geri kazandırılması ve böylece depolanacak atık miktarının azaltılması, geri dönüştürülemeyen atıkların ise çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde depolanması sağlanıyor.

Osmangazi Belediyesi 110.446 ton ambalaj atığı toplayarak 1 milyon 72 bin adet ağacın kesilmesini önledi. 884 bin litre Bitkisel Atık Yağ toplayarak 884 milyon metreküp (13 tane Doğancı ve Nilüfer Barajı kadar) suyun kirlenmesini önledi. Toplanan atık yağların biyodizele dönüştürülerek ekonomiye katkı sağladı. 90 ton Atık Pil toplayarak 6.480 dönüm tarım arazisinin kirlenmesini önledi. 157 ton Elektronik Atık toplayarak tehlikeli atıkların doğaya karışmasını önledi ve toplanan atıkları tekrar kullanılmak üzere lisanslı tesislere gönderdi. 2021 yılında başlatılan tarihi geçmiş ilaçların toplanması ile 1 tonun üzerinde Atık İlaç toplayarak yine bu atıkların doğaya karışmasını önledi. 2.416 ton Atık Giysi atığı toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 13,5 ton Ömrünü Tamamlamış Lastik toplandı.

Osmangazi Belediyesi, yaptığı örnek çalışmalarla hem doğanın korunmasına hem de ekonomiye katkı sağladı.