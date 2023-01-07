Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi’nin (GAÜN) öğrencilerine vize sınav döneminde yaptığı yemekle çorba ikramını yoğun talep ve memnuniyet üzerine final sınavları döneminde de sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi’nin (GAÜN) öğrencilerine vize sınav döneminde yaptığı yemekle çorba ikramını yoğun talep ve memnuniyet üzerine final sınavları döneminde de sürdürüyor.

Öğrencilerin sınav dönemlerinde motivasyonlarını arttırmak, onlara destek olmak ve zaman kayıplarını önlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından GAÜN Merkez Kütüphanesi önünde kurulan yemek tırı ile çadırlarda günlük bin 500 kişilik yemek ikramı yapılıyor. GAÜN’ün 12 günlük final sınavları döneminde yoğun çalışma sürdüren öğrenciler için günlük hazırlanan dürüm çeşitleri, ayran, çorba ve çay Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından dağıtılıyor.

Saat 18.00’da başlayarak yaklaşık 1.5 saat süren yemek dağıtımında soğuk hava koşulları içinde gerekli tedbirler alındı. Büyükşehir Belediyesi yemek ikramı için gelecek talep doğrultusunda bütünleme sınavı döneminde de yapılması için hazırlıklara başladı.

"Yemeklerini yiyerek hemen ders çalışmaya başlıyor"

Çalışmaları incelemek için ikramın yapıldığı alana geçen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti, memnuniyetleri sordu. Ziyaretinde çalışma hakkında açıklama yapan Başkan Abdullah Aksoy, öğrencilerin vize ve özellikle final sınavları döneminde yoğun bir çalışma temposunun içine girdiğini belirterek şunları söyledi:

“Ben İzmir’de okudum üniversite döneminde böyle imkanlar yoktu. Burada öğrenciler kütüphanede çok geç saatlere kadar kalıyorlar. Başkanımız Fatma Şahin’in talimatıyla öğrencilerimiz aç kalmaması için bu çalışmayı başlattık. Öğrencilerin bir taraftan beslenmesi gerekiyor bir taraftan da yoğun bir şekilde ders çalışıyorlar. Bu yüzden onların iyi beslenmesi için burada yemek veriyoruz. Vize döneminde başladık. Ciddi bir talep ve memnuniyet vardı. Binlerce öğrencimiz burada yemeklerini yiyerek hemen ders çalışmaya başlıyor. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz bütünlemeye kalmazlar ama kalanlar için de o dönemde öğrencilerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Çünkü bizim amacımız gençlerin kendini yetiştirmesi, okuması ve ülkeye faydalı birer bireyler olarak yetişmesini istiyoruz.”

"Bundan sonra da yanlarında olacağız"

Öğrencilerle yaptığı sohbette çok olumlu görüşler aldığını anlatan Aksoy, “Öğrencilerin büyük bir memnuniyeti var hem Başkan Fatma Şahin’e hem de Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorlar. Bu hizmetin diğer sınav dönemlerinde devam etmesine yönelik talep oldu. Başkanımız Fatma Şahin sürekli gençlerin, çocukların, kadınların yanındadır. Büyük ihtimalle bundan sonraki sınav dönemlerinde de yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.

"Final Haftası böyle bir motivasyonun faydası oluyor"

Yemek ikramından yararlanan GAÜN Endüstri Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Atacan Şen memnuniyetini aktararak, “Bir öğrenci için bu bulunmaz bir nimet. Belediyemiz bunu yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Final haftası böyle bir motivasyon, desteğin bize faydası oluyor. Sınavlarımız güzel geçiyor hizmet için teşekkür ederiz” dedi.

Öğrenci Mehmet Çelik ise yemek ikramının öğrenci için büyük destek olduğunu aktararak emeği geçenlere teşekkür etti.