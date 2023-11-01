Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza ve Ladik Meslek Yüksekokullarında (MYO) eğitim gören öğrenciler, Havza Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) fabrikaları gezdi.

Havza’da yapım çalışmaları devam eden kenevir, kenevir elyafı ve ipi ile tekstil ürünleri üretecek olan fabrikada incelemelerde bulunan öğrenci ve öğretim üyeleri, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar ile fabrika yetkilisi Eyüp Can Kaplakarslan’dan OSB ve kurulan tesis hakkında bilgiler aldı.

Erkan Acar, “Havza Organize Sanayi Bölgesi, İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan ulaşım güzergahı üzerinde konumlanmıştır. Havza OSB yatırımcılarına sunmuş olduğu cazip lojistik imkanlar ile hızlı bir şekilde büyüdü ve büyümeye devam ediyor” dedi.

Firma yetkilisi Eyüp Can Kaplakarslan, “Fabrikamız 2024 Ocak ayında tam kapasiteyle faaliyetine başlayacak ve 600 kişi istihdam hedefimiz bulunmaktadır” diye konuştu.

Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, okul olarak öğrencilerin ufuklarını açmak ve özel sektörde işleyişi öğrencilere tanıtmak amacında olduklarını belirtti. Tural, “Düzenlenen bur tür teknik gezilere önem veriyoruz. Havza ve bu sene tadilatı nedeniyle bünyemizde eğitim gören Ladik Meslek Yüksekokulumuzdan öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz ile Havza OSB’yi ziyaret ettik. Bu tür geziler öğrencilerimizin iş hayatını tanımada ve kendilerini geliştirmeleri konularında çok önemli. Havza MYO olarak hem Havza OSB ile iyi ilişkilerimizi arttırarak bölgemize ve ülkemize katkı vermeye devam edeceğiz” şeklide konuştu.

Ziyarette tesisi gezen öğrenci ve öğretim görevlileri merak ettikleri konular hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

Geziye Ladik MYO Müdürü Prof. Dr. Ünal Kılıç, Havza ve Ladik MYO öğrenci ve öğretim görevlileri katıldı.