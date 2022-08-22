2022-2023 eğitim-öğretim yılı kaydı için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler ve aileleri karanfillerle karşılandı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı kaydı için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler ve aileleri karanfillerle karşılandı.

Öğrencileri, Menteşe Şehirler Arası Otobüs Terminalinde karşılayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi gerek akademik personeli, gerekse eğitim kalitesi ile Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. 40 bin öğrencisi ile bir üniversite kentiyiz. Buraya eğitim için Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen gençler bir süre sonra iyi ki Muğla’yı tercih etmişiz diyecekler. Çünkü Muğla her anlamda modern, çağdaş ve özgür bir kent. Anne babalarında gözü arkada kalmasın. Öğrenci kardeşlerimiz artık bizim de birer evladımız. Belediyemizin kapısı onlara her zaman açık” dedi.

Karşılama töreninde Başkan Gümüş, yeni gelen öğrencilere ve ailelerine beyaz karanfil vererek hoş geldiniz dedi. Kayıt için gelen öğrenci ve ailelerine Menteşe Belediyesi tarafından kurulan stantta, Menteşe’yi tanıtıcı dergi, bülten ve broşürler verildi.