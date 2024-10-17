Tepebaşı Belediyesi’nin konuğu olan İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, belediyenin peyzaj alanındaki örnek çalışmalarını yerinde gördü.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar dünya çapında ödüller almaya hak kazanırken, öğrencilere de ilham kaynağı oluyor. Son olarak İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri, kentsel tasarım stüdyosu ve bitirme projesi dersleri kapsamında Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi. Öğrenciler, ilk olarak Meclis Toplantı Salonu’nda Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Erkan Uçkan ile bir araya geldi. Uçkan, Tepebaşı bölgesinin kentsel gelişimi hakkında öğrencilere bilgi verdi. Öğrenciler daha sonra modern peyzaj mimarisinin seçkin örnekleri arasında yer alan Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı’nda incelemelerde bulundu. Yetkililerin parkın peyzaj çalışmaları hakkında bilgi verdiği öğrenciler, parkta yer alan Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini de görme imkanı buldu.