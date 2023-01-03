Çankırı Karatekin Üniversite öğrencileri, Çankırı’da bulunan şehit aileleri ile bir araya gelip, Çankırı Şehitler Müzesini gezdi.

Çankırı Karatekin Üniversite öğrencileri, Çankırı’da bulunan şehit aileleri ile bir araya gelip, Çankırı Şehitler Müzesini gezdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) İslami İlimler Fakültesi öğrencileri, 2022 yılının son gününde Çankırı’da bulunan şehit ailelerini, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şubesini ve Çankırı Şehitler Müzesini ziyaret etti. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Güzel nezaretinde gerçekleştirilen ziyaretlerde ÇAKÜ Genç Tebessüm Topluluğu Başkanı Zeynep Işık ve topluluk üyesi öğrenciler de hazır bulundu.

İlk olarak Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şubesini ziyaret eden öğrenciler burada Vakıf Şube Başkanı Mehmet Uçar’dan vakfın çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Burada tüm şehitler için Yasin-i Şerif okuyup dualar eden öğrenciler daha sonra yeni açılan Çankırı Şehitler Müzesini gezdi. Son olarak Çankırı’da bulunan şehit ailelerini ziyaret eden öğrenciler ailelerle sohbet etti.

Ziyaretler hakkında bilgi veren İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Güzel, “Öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda şehit ailelerimize ve Vakfımıza bir dizi ziyaretler yaptık. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi’nin önümüze koyduğu, ‘insanın olduğu her yerde Çankırı Karatekin Üniversitesi de olacaktır’ vizyonu doğrultusunda, bizim için çok kıymetli olan şehit ailelerimiz ziyaret ettik. Hem bir nebze olsun onları mutlu etmek hem de milli ve manevi şuur içerisinde yetiştirmeye çalıştığımız öğrencilerimizin manevi yönlerine dokunmak için bu ziyaretler bizim için çok önemli. Bu tür etkinliklerimiz diğer şehit ailelerimize ve derneklerimize yapılan ziyaretlerle devam edecek” dedi.

Şehit aileleri adına ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şube Başkanı Mehmet Uçar ise, “Genç öğrencilerimizin şehitlerimize ve ailelerine gösterdikleri ahde vefadan dolayı çok mutlu olduk. Bu anlamlı ziyaret için hem öğrencilerimize hem de her anlamda bizlere her zaman destek olan Sayın Rektörümüze ve üniversite yönetimimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.